POL-PDNR: Verkehrskontrollen - Fahrer alkoholisiert und unter THC-Einfluss stehend festgestellt

Im Rahmen von verschiedenen mobilen Verkehrskontrollen stellten in der Nacht vom 03.12.2024 Streifen der Polizei Betzdorf zunächst gegen 00:30 Uhr einen grauen 3er BMW in der Friedrichstraße in Betzdorf fest.

Der 33-jährige Fahrzeugführer aus dem saarländischen Blieskastel stand unter dem Einfluss von THC.

Seine Fahrt endete schließlich in Betzdorf, es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Um 04:21 Uhr fiel im Rahmen der Streife ein grauer BMW X3, in Kirchen in der Koblenz-Olper-Straße auf.

Das Fahrzeug fuhr zunächst mit annähernd 100 km/h durch die Ortslage. Der Fahrer schnitt zudem die Kurven, fuhr in Schlangenlinien und missachtete Vorfahrtzeichen.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der 55-jährge Fahrer aus der Verbandsgemeinde Wissen sichtlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab über 0,9 Promille.

Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



