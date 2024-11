POL-PDNR: Verkehrsgefährdung durch weißen Transporter auf L251

53577 Rott bei Neustadt(Wied) (ots) - Am Montagnachmittag gegen 15:45 Uhr fuhr ein weißer Mercedes Benz Sprinter mit gelber Aufschrift auf den Fahrzeugseiten auf der L251 von Sankt Katharinen kommend in Richtung Rott.

Auf der Geraden der L251 sowie der, vor der Ortslage Rott liegenden, Rechtskurve überholte der weiße Transporter mehrere Fahrzeuge. Insbesondere im Kurvenbereich kam es beim Überholen zu einer Gefährdung eines entgegenkommenden, bislang jedoch unbekannten Verkehrsteilnehmers, welcher laut Zeugen erheblich abbremsen musste. Durch das besonnene Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Ein Schaden entstand nicht. Ein auf dem Heimweg befindlicher Polizeibeamter hielt den weißen Transporter in der Ortslage Rott an und ermöglichte so die Durchführung weiterer Maßnahmen gegen den Fahrer. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Anfangsverdachts einer Verkehrsgefährdung eingeleitet.



Zeugen, und insbesondere der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges, werden gebeten, mögliche Hinweise zu dem Geschehen bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



