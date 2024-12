POL-PDNR: Vandalismus im Bereich des Strandbads

Im Zeitraum vom 13.12.24, 16:00 Uhr - 14.12.24, 15:00 Uhr, randalierten unbekannte Täter im Bereich des Strandbads in Asbach.

Im Zuge dessen warfen sie u. a. auf dem oberhalb des Strandbads gelegenen Grundstück des Geschädigten diverse Gegenstände in dessen Fischteich.



Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.



