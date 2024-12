POL-PDNR: Unfallflucht

Unkel, Aldi Parkplatz (ots) - Am Donnerstagmittag kam es auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Unkel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem rangierenden PKW, silberner Toyota, und einem stehenden LKW.

Die Fahrzeugführerin, mittleres Alter, entfernte sich darauf unerlaubt von der Unfallstele ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Der PKW soll laut Zeugenangaben ein ungarisches Kennzeichen am Fahrzeug angebracht und auffallende Felgen montiert haben. Zeugen, die Hinweise zu dem genannten PKW bzw. der Fahrzeugführerin geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Linz unter 02644 9430 in Verbindung zu setzen.



