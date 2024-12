POL-PDNR: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am 11.12.2024, kam es zwischen 13:45 Uhr und 16:30 Uhr, auf dem Parkplatz vor dem Sportplatz in Neustadt (Wied), zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Geschädigte parkte seinen PKW an der vorgenannten Örtlichkeit und stellte bei der Rückkehr eine frische Beschädigung im Bereich der Frontstoßstange (linksseitig) fest. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt.



Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.



