POL-PDNR: Unfallflucht nach Spiegelunfall auf der B42

Am Samstag, den 23.11.2024 um 16:48 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B42 auf Höhe Hammerstein.

Dabei kollidierten zwei PKW im Begegnungsverkehr mit ihren jeweiligen linken Außenspiegeln. Einer der beiden PKW, ein silbernes Cabriolet, entfernte sich jedoch anschließend in Fahrtrichtung Neuwied, ohne anzuhalten.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Linz unter Tel. 02644/9430 oder per E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz



Telefon: 02644/943-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell