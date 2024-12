POL-PDNR: Unfallflucht in der Hochstraße

Am 13.12.2024 stellte der Geschädigte seinen schwarzen Hyundai i30 am rechten Fahrbahnrand der Hochstraße in Betzdorf ab. Als er am Montag, den 16.12.2024 wieder mit seinem PKW fahren wollte musste er eine Beschädigung am hinteren Stoßfänger feststellen.

Betzdorf (ots) -



Am 13.12.2024 stellte der Geschädigte seinen schwarzen Hyundai i30 am rechten Fahrbahnrand der Hochstraße in Betzdorf ab.

Als er am Montag, den 16.12.2024 wieder mit seinem PKW fahren wollte musste er eine Beschädigung am hinteren Stoßfänger feststellen.

Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte diesen vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt und sich dann unerlaubt entfernt.

Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Betzdorf

Peter Schade, PHK



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Telefon: 02741/926-0

Email: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell