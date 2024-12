POL-PDNR: Unfallflucht am Kirchplatz

Am Mittwoch, den 11.12.2024, parkte die Geschädigte um 13:30 Uhr ihren Nissan Note auf dem Parkplatz der Kirche in Daaden.

Am Abend bemerkte die Dame, dass sich die Beifahrertür nicht mehr richtig öffnen ließ und musste in der Folge eine erhebliche Beschädigung auf der Beifahrerseite feststellen.

Durch eine Zeugin konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Schaden bereits gegen 14:30 Uhr am Fahrzeug vorhanden war, sodass der Verdacht naheliegt, dass ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen die rechte Fahrzeugseite gefahren war und die Beschädigung verursachte.

Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern.

Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Betzdorf

Peter Schade, PHK



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Telefon: 02741/926-0

Email: pibetzdorf@polizei.rlp.de



