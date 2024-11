POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, den 16.11.2024, erhielt die Polizei Betzdorf, gegen 18:30 Uhr, von unbeteiligten Zeugen, Hinweise auf einen PKW, der in unsicherer Fahrweise durch Kirchen geführt werde.



Das Fahrzeug konnte schließlich im Rahmen der Fahndung an der Halteranschrift in der Verbandsgemeinde Kirchen angetroffen werden. Der 57-jährige Fahrzeugführer war sichtlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab 1,69 Promille.

Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

Telefon: 02741/926-0

Peter Schade, PHK



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell