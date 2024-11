POL-PDNR: Taxifahrt zur Polizei anstatt zum Flughafen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag erschien ein Taxifahrer in Begleitung einer stark alkoholisierten Frau auf der Wache der Polizeiinspektion Linz.



Der Taxifahrer gab an, dass die Frau (im mittleren Erwachsenenalter) ein Taxi von Linz zum Flughafen nach Köln orderte, um von dort aus in die Türkei zu fliegen.

Auf halber Strecke erklärte sie dem Taxifahrer, dass sie kein Geld zum Bezahlen habe.

Daraufhin wendete der Taxifahrer und verbrachte die Beschuldigte zur Polizeidienststelle, um ihre Personalien zu erfragen.

Im Anschluss an die Personalienfeststellung führte die Beschuldigte einen Atemalkoholtest durch. Der Test ergab einen Wert knapp über 3 Promille.

Gegen die Frau ist ein Strafverfahren wegen Betrug eingeleitet worden.



Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen ist die Beschuldigte nicht zum Flughafen, sondern sicher nach Hause verbracht worden.



