POL-PDNR: Stationäre Verkehrskontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit

Dienstgebiet Polizeiinspektion Linz (ots) - Am Freitagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz im Zeitraum von 14:20 Uhr bis 15:30 Uhr in Linz, Am Grabentor, den fließenden Straßenverkehr.



Der Fokus lag auf der Überwachung hinsichtlich der Nutzung von Sicherheitsgurten und der verbotenen Handynutzung während der Fahrt.

Hierbei stellten die Beamten 6 Fahrzeugführer fest, die verbotswidrig ihr Mobiltelefon nutzten.

Zudem verstieß ein Fahrer gegen die Gurtpflicht.



Nach vorangegangenen Bürgerbeschwerde führten Polizeibeamte am Samstagvormittag /-mittag in der Kolpingstraße und "Im Strang" in Bad Hönningen Geschwindigkeitsmessungen durch.

In der Kolpingstraße ist die Geschwindigkeit im Messbereich innerhalb geschlossener Ortschaften auf 30 km/h begrenzt.

Die Beamten ahndeten 9 Verstöße im Verwarngeldbereich und stellten einen Fahrer fest, der verbotswidrig sein Mobiltelefon benutzte.



Bei der anschließenden Kontrolle "Im Strang" (50 km/h innerhalb der geschlossenen Ortschaft) ahndeten die Polizeibeamten 8 Verstöße im Verwarngeld- und 5 Verstöße im Ordnungswidrigkeitenbereich.



Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang weitere Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an.



