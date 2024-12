POL-PDNR: Stationäre Verkehrskontrolle in Bad Hönningen

Am Mittwochnachmittag führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Linz in der Waldbreitbacher Straße in Bad Hönningen eine Verkehrskontrolle durch.



Der Fokus lag auf der Nutzung von Sicherheitsgurten und der verbotenen Handynutzung während der Fahrt. Im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr ahndeten die Beamten 1 Verstoß gegen die Gurtpflicht. Zwei Fahrzeugführer nutzten verbotswidrig ihr Mobiltelefon.

Zudem ist im Rahmen der Verkehrskontrollen festgestellt worden, dass mehrere Fahrzeuge kleinere Mängel aufwiesen. Zur Behebung dieser Mängel wurde den Fahrzeugführern ein Mängelbericht ausgehändigt, womit sie aufgefordert wurden, die Mängel innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben.



Die Polizei kündigt in diesem Zusammenhang weitere Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an.



