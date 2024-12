POL-PDNR: Spritztour mit gestohlenem PKW endet in Totalschaden

Er hätte diesen in der Straße "Am Buchenhang" in Herdorf geparkt. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, war dieser jedoch nicht mehr auffindbar.

Er fand seinen Mercedes schließlich nach einiger Suche in der Birkenstraße in Struthütten. Der PKW war komplett unfallbeschädigt und nicht mehr fahrbereit. Vom bislang unbekannten Autodieb fehlte jede Spur. Auch die Unfallstelle konnte bislang nicht eindeutig festgestellt werden.

Beim gestohlenen PKW handelt es sich um eine Mercedes-Benz Limousine.

Die Polizei bittet nun um dringende Zeugenhinweise zur Tat. Wer kann Angaben zur Unfallörtlichkeit, dem Unfallgeschehen oder dem Täter machen?

Der Tatzeitraum liegt zwischen 21.12.2024, 19:00 Uhr und 22.12.2024, 02:10 Uhr.



Aktuell wird in alle Richtungen ermittelt.



