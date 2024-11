POL-PDNR: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

11.2024) bis Donnerstagnachmittag (07.11.2024) ist in der Saarlandstraße in Linz ein geparkter PKW BMW mit einem spitzen Gegenstand im Bereich der Fahrerseite zerkratzt worden.



Am Dienstag (12.11.2024) kam es im Laufe des Tages zu einem weiteren Sachbeschädigungsdelikt an einem geparkten PKW Ford Focus in der Eichenstraße in Linz.

Am PKW der Geschädigten ist durch einen bisher unbekannteren Täter ein Scheibenwischer abgerissen worden.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz

unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

Am Konvikt 1

53545 Linz/Rhein

Telefon: +49 2644 943-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell