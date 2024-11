POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Feuer

Im Zeitraum von Montagmorgen bis Montagnachmittag kam es in der Kirchgasse in Erpel zu einer Sachbeschädigung durch Feuer.





Bisher unbekannte Täter zündeten vor der Haustür eines Wohnhauses das Stroh in einer zu Dekozwecken aufgestellten Holzkiste an.



Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz

unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden.



