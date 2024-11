POL-PDNR: Sachbeschädigung an geparktem Motorroller

Linz am Rhein (ots) - Im Zeitraum von Samstag, den 23.11.2024 gegen 21:45 Uhr und dem Sonntag, den 24.11.2024 gegen 06:15 Uhr, kam es in der Vogtgasse in Linz am Rhein zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Motorroller.