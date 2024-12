POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion Neuwied für das Wochenende 06.12.-08.12.2024

Der Unfallverursacher touchierte vermutlich in Folge zu geringen Sicherheitsabstandes das geparkte Fahrzeug und verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Körperverletzung in der Heddesdorfer Straße

Eine 31-jähriger Fußgänger wurde am Freitag, gegen 15:30 Uhr, von einem Fahrrad-Fahrer ins Gesicht geschlagen. Der Fahrradfahrer näherte sich dem Mann von hinten und entfernte sich im Anschluss direkt vom Tatort.



Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich bei der Polizei in Neuwied zu melden.



Verkehrsunfall mit Personenschaden in Engers

Am Samstag verunfallte in der Mittagszeit eine 18jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW auf der B42 in der Ausfahrt Engers. Das Fahrzeug kam bei regennasser Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Zur Bergung des beschädigten PKW wurde die Ausfahrt der B42 für ca. 30 Minuten voll gesperrt. Beide Fahrzeuginsassen kamen zur Kontrolle in ein umliegendes Krankenhaus.



Vorfälle durch Unwetter



Durch den starken Wind in Verbindung mit regnerischem Wetter kam es am Freitag und Samstag in Neuwied zu mehreren unwetterbedingten Einsätzen. Dabei kam es glücklicherweise nicht zu größeren Personen- oder Sachschäden. Mehrere Bäume und Äste konnten durch die Straßenmeisterei schnell von der Fahrbahn beseitigt werden.



