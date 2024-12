POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion für den Zeitraum Freitag, 20.12.2024, 11:00 Uhr bis Sonntag, 22.12.2024, 11:00 Uhr

So fuhr am Samstag, 21.12.2024, 11:29 Uhr, ein Paketzusteller mit seinem Fahrzeug in der Blütenstraße auf das Grundstück des Geschädigten. Beim Verlassen des Grundstücks fuhr der bislang unbekannte Fahrzeugführer mit seinem weißen Transporter in zu engem Bogen auf die Straße ein und beschädigte dabei die Grundstücksmauer nicht unerheblich. Zeugen des Vorfalls die Hinweise auf den weißen Kastenwagen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Neuwied, Telefon: 02631-8780 oder email: pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



Bei einem weiteren Verkehrsunfall am Samstag, 21.12.2024, 10:55 Uhr, kollidierte ein PKW mit einem 63jähriger Fußgänger, der sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Der PKW machte im Neuwiesenweg einem Müllwagen Platz und fuhr dazu rückwärts. Dabei übersah der 30jährige Fahrzeugführer wohl beim Rückwärtsfahren den Fußgänger, der auf die Straße getreten war, um seine geleerte Mülltonne wieder einzuholen.



Die Aufmerksamkeit der Polizei vollumfänglich auf sich zog ein 44jähriger Mann aus Weißenthurm, der am Samstagnachmittag 21.12.2024, 15:45 Uhr, mit einem E-Scooter ohne jegliches Versicherungskennzeichen durch die Andernacher Straße in Neuwied fuhr. Nicht nur, dass es für das Fahrzeug keinerlei Versicherungsschutz gab, war der Mann auch noch unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stehend unterwegs. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,6%o. Zudem wurden bei dem Mann Hilfsmittel für den Konsum von Drogen gefunden und sichergestellt.



Zu einer Sachbeschädigung in Form eines "Graffitis" kam es in der Nacht von Freitag, 20.12.2024 auf Samstag, 21.12.2024 in Leutesdorf in der dortigen Rheinstraße. Hier wurde mittels roter Farbe das Wort "Zart" auf eine Hauswand gesprüht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied/Rhein

Pressestelle



Telefon: 02631-878-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell