POL-PDNR: Polizeibeamte beleidigt

11.2024) wurden Beamte der Polizeiinspektion Linz am Rhein zu einer augenscheinlich hilflosen Person auf der Rudolf-Buse-Straße in Bad Hönningen gerufen.

Die stark alkoholisierte Person war auch bei Eintreffen der Beamten nur schwer ansprechbar und kaum wegefähig.

Auf Grund einsetzenden Regens und zunehmender Kälte entschieden sich die Beamten den 34-Jährigen nach Hause zu fahren.



Als Dank beleidigte er die Beamten beim Aussteigen und zeigte ihnen beide ausgestreckten Mittelfinger.



