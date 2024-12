POL-PDNR: PKW stoßen frontal zusammen

Am Mittwoch, den 11.12.2024, befuhr ein 18-jähriger aus der VG Wissen mit seinem VW Caddy die L278 aus Morsbach kommen in Richtung Friesenhagen.



Die 40-jährige Fahrerin eines Ford C-Max beabsichtige von dem Parkplatzgelände der Firma ALHO auf die L278 einzubiegen. Hierbei übersah sie den bevorrechtigen VW Caddy.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten fast frontal. Die Insassen beider Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Sie wurden zunächst von First Responder versorgt und dann an den alarmierten Rettungsdienst übergeben.

Die Feuerwehr wurde wegen auslaufender Betriebsstoffe nachalarmiert. Sie sicherte die Unfallstelle ab.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Betzdorf

Peter Schade, PHK



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Telefon: 02741/926-0

Email: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell