POL-PDNR: PKW mutwillig zerkratzt

Die 20-jährige Geschädigte parkte im Zeitraum vom 18.11.2024 bis 20.11.2024 ihren roten Fiat 500 auf dem Parkplatz der ev. Kirche in Niederfischbach. Am 20.11.2024 musste sie dann feststellen, dass jemand mutwillig die linke Fahrzeugseite zerkratzt hatte.

Die 20-jährige Geschädigte parkte im Zeitraum vom 18.11.2024 bis 20.11.2024 ihren roten Fiat 500 auf dem Parkplatz der ev. Kirche in Niederfischbach.

Am 20.11.2024 musste sie dann feststellen, dass jemand mutwillig die linke Fahrzeugseite zerkratzt hatte.

Der noch unbekannte Täter hatte mit einem spitzen Gegenstand verschiedene Muster und Buchstaben in den Lack geritzt.

Die Polizei Betzdorf bittet unter der Tel.: 02741-926-0 um Zeugenhinweise.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Betzdorf

Peter Schade, PHK



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Telefon: 02741/926-0

Email: pibetzdorf@polizei.rlp.de



