POL-PDNR: PKW-Fahrer biegt falsch ab und landet im Gleisbett

Am Sonntag, den 24.11.2024, befuhr gegen 18:30 Uhr ein 76järiger Mann aus Siegen mit seiner Mercedes B-Klasse die Industriestraße in Mudersbach.

Er beabsichtigte nach rechts in die Bahnhofstraße abzubiegen. Hierbei verschätze er sich und fuhr in das Gleisbett.

Der PKW blieb schließlich zwischen den Gleisen stecken und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der Bahnverkehr zwischen Betzdorf und Siegen wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten gestoppt.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Betzdorf

Peter Schade, PHK



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Telefon: 02741/926-0

Email: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell