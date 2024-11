POL-PDNR: Mehrere Diebstähle im Bereich der PI Betzdorf - Zeugen gesucht

Die Tatorte konnten allesamt in Einkaufsmärkten (Kaufland, Tedox) lokalisiert werden.



Die bislang unbekannten Täter entwendeten dort die Geldbörsen der Geschädigten, welche sich entweder unmittelbar an deren Körper oder in deren unmittelbarer Nähe in einem Einkaufswagen befanden. In den Geldbörsen waren unter anderem Urkunden, Bargelder sowie diverse Debitkarten enthalten.

In einem Fall kam es bereits zu mehreren Verwertungstaten mittels der rechtswidrig erlangten Debitkarte.



Die weitere Sachbearbeitung wird durch die Kriminalinspektion Betzdorf übernommen.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu den Tathergängen bzw. zu tatverdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter den nachfolgend aufgeführten Kontaktinformationen mit der Polizei in Betzdorf in Verbindung zu setzen.



