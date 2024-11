POL-PDNR: Körperliche Auseinandersetzung während des Martinsmarktes - Zeugen gesucht

57567 Daaden, Fontenay-Le-Fleury-Platz (ots) - Am Samstag, dem 09.11.2024 gegen 21 Uhr, soll es im Bereich des ortsansässigen EDEKA-Marktes zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jugendlichen Personen gekommen sein.

Einem Beteiligten soll dabei mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen worden sein.

Kurz vor Eintreffen der polizeilichen Kräfte entfernten sich die Beteiligten von der Tatörtlichkeit.



Es wurde daher ein Strafverfahren wegen Körperverletzung zunächst gegen Unbekannt eingeleitet.



Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Identifizierung der beteiligten Personen geben können, werden gebeten, sich unter den nachfolgend aufgeführten Kontaktinformationen mit der Polizeiinspektion Betzdorf in Verbindung zu setzen.



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Betzdorf

D. Müller, PK



Telefon: 02741/926-0

Telefax: 02741/926-100

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



