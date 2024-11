POL-PDNR: Kennzeichendiebstahl

Im Zeitraum von Freitag, 15.11.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, 16.11.2024, 10:00 Uhr wurden in Bonefeld die beiden amtlichen Kennzeichen NR-ZA279 von einen PKW VW Fox entwendet.

Der PKW stand geparkt auf dem Grundstück am Wohnhaus des Geschädigten.



Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



