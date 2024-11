POL-PDNR: Ingewahrsamnahme nach Körperverletzung und Beleidigung

Am Mittwoch, 06.11.2024, gegen 17.15 Uhr, kam es in Altenkirchen zu Körperverletzungen und Beleidigungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein 44-jähriger Mann in der Frankfurter Straße mehrere Passanten. Hierbei erlitten insgesamt drei Personen leichte Verletzungen. Während der Auseinandersetzung kam es noch zu Beleidigungen durch den alkoholisierten Täter. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen. Zudem erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens.



