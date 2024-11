POL-PDNR: Geschwindigkeitsmessungen

St. Katharinen (ots) - Am Dienstagvormittag /-mittag führten Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei in St. Katharinen Geschwindigkeitsmessungen durch. Aufgrund von Bürgerbeschwerden sind die Messungen in der Kirchstraße und in der Hochstraße durchgeführt worden.

St. Katharinen (ots) -



Am Dienstagvormittag /-mittag führten Polizeibeamte der Bereitschaftspolizei in St. Katharinen Geschwindigkeitsmessungen durch.

Aufgrund von Bürgerbeschwerden sind die Messungen in der Kirchstraße und in der Hochstraße durchgeführt worden.

In der Kirchstraße ist die Geschwindigkeit innerhalb der geschlossenen Ortschaft auf 30 km/h begrenzt.

Bei geringen Verkehrsaufkommen ist erfreulicherweise kein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt worden.

Bei der anschließenden Kontrolle in der Hochstraße (50 km/h innerhalb der geschlossenen Ortschaft) ahndeten die Polizeibeamten 6 Verstöße im Verwarngeldbereich.



