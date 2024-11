POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrollen

Zunächst wurde hierbei der Verkehr in der Kölner Straße in Betzdorf überwacht. Es konnte erfreulicherweise festgestellt werden, dass es während der Kontrollzeit zu keiner Geschwindigkeitsüberschreitung kam.

An der zweiten Messstelle, in der Hauptstraße in Wallmenroth, konnten dann bis Mitternacht vier Verstöße geahndet werden. Der schnellste PKW war mit 91 km/h bei erlaubten 50 unterwegs.



