POL-PDNR: Geschädigter nach Unfallflucht gesucht

Am 17.12.24 gegen 17:00 Uhr befuhr ein 77-jähriger mit seinem PKW die Waldbreitbacher Straße in Fahrtrichtung Bischof-Stradmann-Straße.

Auf Höhe der Hausnummer 29 touchierte er dabei mit seinem Außenspiegel den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten PKW. Anschließend entfernte er sich zunächst von der Unfallstelle, kam jedoch ca. 15 Minuten später zurück. Der beschädigte PKW befand sich nicht mehr vor Ort. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben sowie der Fahrzeugführer des geschädigten PKW werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein



Telefon: 02644-9430



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell