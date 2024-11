POL-PDNR: Geplatzter Reifen verursacht Verkehrsunfall

Am Montag, 11.11.2024, gegen 07:45 Uhr ereignete sich auf der L272 ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Die 43-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr die L272 aus Richtung BAB3 kommend in Fahrtrichtung Asbach. Eingangs einer Rechtskurve platzte der linke Vorderreifen, wodurch die 43-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und mit einem entgegenkommenden Citroen kollidierte. Die 51-jährige Fahrerin des Citroen wurde durch die Kollision leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren so erheblich beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.



