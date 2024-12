POL-PDNR: Gefährliche Überholmanöver / Zeugen gesucht

Nach Zeugenangaben war der Fahrer eines weißen Pkw Toyota Aygo mit AK-Kennzeichen, aus Richtung Altenkirchen kommend, in Fahrtrichtung Flammersfeld unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Altenkirchen-Leuzbach überholte er einen Pkw und scherte anschließend so knapp wieder ein, dass der Fahrer des überholten Fahrzeuges stark abbremsen musste. Im weiteren Verlauf überholte der Fahrer des Pkw Toyota in der Ortslage Neitersen noch mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehr. Die Polizei Altenkirchen bittet um weitere Hinweise.



