POL-PDNR: Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Mittwoch, dem 20.11.2024 gegen 01 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Betzdorf den Hinweis hinsichtlich eines auffällig fahrenden Kraftfahrzeuges im Bereich der Wilhelmstraße.

Im Zuge der anschließenden Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der 20-jährige Fahrzeugführer aus der VG Betzdorf unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Dem betroffenen Fahrzeugführer wurde daher eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, welches mit einem empfindlichen Bußgeld, der Eintragung von 2 Punkten im Fahreignungsregister sowie mit einem Fahrverbot bewährt ist.

Zusätzlich erfolgt für den Fahrzeugführer die Verlängerung seiner Probezeit und die verpflichtende Teilnahme an einem Aufbauseminar.



In diesem Zusammenhang weist die Polizei Betzdorf nochmals ausdrücklich auf die Trennung zwischen dem Konsum berauschender Mittel und dem Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr hin.



