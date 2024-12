POL-PDNR: Falschfahrer auf der B256 im Bereich Rheinbrücke Neuwied - Zeugensuche!

Am Heiligabend meldeten Zeugen gegen 18.30 Uhr einen Falschfahrer auf der B256 im Bereich der Rheinbrücke Neuwied.

Dieser fahre entgegen der richtigen Fahrtrichtung in Richtung Weißenthurm. Das Fahrzeug konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr aufgefunden werden, sodass davon auszugehen sein dürfte, dass der Pkw die Bundesstraße in Weißenthurm verlassen hat. Aufgrund mehrerer Zeugenaussagen sucht die Polizei nun einen dunklen VW Golf, Baujahr unbekannt, mit teilweise bekanntem Neuwieder Kennzeichen. Mögliche Zeugen, insbesondere solche, die Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, sowie eventuell gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.



