POL-PDNR: Falsche Reinigungskraft bestiehlt Rentnerin

Eine Familie aus der Waldstraße in Betzdorf annoncierte auf der Internetplattform Ebay-Kleinanzeigen eine Tätigkeit als Reinigungskraft und Haushaltshilfe.



Hierauf meldete sich eine Dame und es wurde ein Probetermin für Samstag, den 14.12.2024, 11 Uhr vereinbart. Am Sonntagmorgen musste die 71-jährige Geschädigte dann feststellen, dass ihr Schmuck entwendet worden war.

Die vermeintliche Haushaltshilfe, die sich als "Katja" vorstellte, hatte die Schmuckschatullen geleert und diese dann in der dreckigen Wäsche zurückgelassen.



