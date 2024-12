POL-PDNR: Fahrer von PKW unter Drogeneinfluss - 2 Fahrten innerhalb einer Stunde

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Linz den Fahrzeugführer eines PKW in Bad Hönningen.

Im Rahmen der Kontrolle fielen drogentypische Auffälligkeiten auf, sodass dem polizeibekannten Mann aus Neuwied eine Blutprobe entnommen wurde. Als der 30-jährige anschließend aus der Maßnahme entlassen wurde, setzte er sich erneut ans Steuer des PKW seiner Schwester und fuhr in Richtung Neuwied los. Eine nacheilende Streife stellte den Wiederholungstäter in Höhe der nächsten Ortschaft und sistierte ihn zur Dienststelle, wo ihm eine zweite Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Mann werden nun zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, wobei er nun mit einer Verdopplung des Bußgeldes und der Entziehung der Fahrerlaubnis rechnen muss.



Rückfragen bitte an:



Polizei Linz/Rhein





Telefon: 02644-943-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell