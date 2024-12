POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Gegen 18:00 Uhr sollte ein Transporter kontrolliert werden. Der männliche Fahrer fuhr in Schrittgeschwindigkeit an den Polizeibeamten vorbei, kam dem Anhaltezeichen jedoch nicht an der Kontrollstelle nach, sondern einige Meter dahinter. Die sich näherenden Beamten konnten wahrnehmen, wie die Beifahrerin und der Fahrer hektisch die Plätze tauschten. Im Verlauf der weiteren Kontrollen konnte festgestellt werden, dass der 34jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis hatte und zudem unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 0,8 Promille. Des Weiteren ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Anzeigen gefertigt.



