POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis - 13 Jähriges Mädchen mit PKW unterwegs

Am 24.11.2024 gegen 20:00 Uhr sicherte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer ein Pannenfahrzeug auf der B256 in den Kurven zwischen Neitersen und Altenkirchen ab. Er bat um polizeiliches Erscheinen, da sich in dem Pannenfahrzeug wohl lediglich drei Kinder aufhalten würden.