POL-PDNR: Einbruch in Wohnhaus, Schmuck entwendet

An Allerheiligen, also am 01.11.2024, kam es zwischen 12:00 Uhr und 22:45 Uhr im Mühlenweg in Betzdorf zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.





Die noch unbekannten Täter hebelten an der rückwärtigen Gebäudeseite ein kleines Fenster zum Gäste-WC auf und gelangten so ins Innere.

Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Bargeld und Schmuck durchsucht.



Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen diverser Goldschmuck. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.



Leere Schmuckschatullen wurden später im unteren Wasserbecken im Rainchen unweit eines Rechens hinter der kleinen Staumauer aufgefunden und sichergestellt.



Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf

Markus Ebert, KHK



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell