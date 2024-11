POL-PDNR: Einbruch in Spielhalle, Täter festgenommen und in Haft, ein Täter offenbar flüchtig

Am Freitag, dem 15.11.2024, löste gegen 02:30 Uhr die Alarmanlage der Spielhalle in der Hauptstraße 160 in Alsdorf aus.

Der Sicherheitsdienst konnte über die Kameras mindestens eine Person im Gebäude erkennen.



Beim Eintreffen der Polizeibeamten versuchte ein Täter fußläufig zu flüchten. Er konnte jedoch nach kurzer Strecke festgenommen werden.



Vor Ort wurde festgestellt, dass die Täter mit einer Leiter auf das Dach der Spielhalle gestiegen und von dort ins Gebäude eingedrungen waren.



Mit Unterstützung der Drehleiter der Feuerwehr konnten die Polizeikräfte sich ebenfalls auf das Dach begeben und im dortigen Spitzboden zwei weitere Täter letztlich widerstandslos festnehmen.



Ein möglicher vierter Täter konnte offenbar vor Eintreffen der Polizei mit einem Fahrzeug flüchten.



Die drei Beschuldigten wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung beim Haftrichter des AG Koblenz vorgeführt. Sie gingen aufgrund Fluchtgefahr in Untersuchungshaft, da sie nicht über einen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen.



Hinsichtlich des möglichen vierten Täters bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, die zur angegebenen Zeit an der genannten Örtlichkeit Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



