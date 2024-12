POL-PDNR: Einbruch in Gemeindezentraum Weyerbusch sowie in die Kirche in Birnbach

Weyerbusch und Birnbach (ots) - Am Montag, dem 16.12.2024, brachen unbekannte Täter vermutlich gegen 03:00 Uhr in das Gemeindezentrum in Weyerbusch ein.

Sie brachen hierzu eine Nebeneingangstür auf. Anschließend durchwühlten sie sämtliche Büros. Sie entwendeten die Kollekte vom Vortag in Höhe von ca. 200,- Euro und einige Schlüssel.



Anschließend begaben sich die Täter nach Birnbach und hebelten dort eine massive Seitentür der Kirche auf. Entwendet werden ca. 100,- Euro aus einer Spendenbox. Einige der in Weyerbusch entwendeten Schlüssel blieben in der Kirche zurück.



Hinweise zu den vorgenannten Einbrüchen, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf

Markus Ebert, KHK



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell