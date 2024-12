POL-PDNR: E-Scooter Fahrer in der Stadt Neuwied aufgefallen

Neuwied - Am 09.12.2024 wurden im Rahmen von Kontrollen E-Scooter festgestellt, die gegen die Verkehrsgesetze verstoßen haben.

Ein 27 jähriger Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, was, analog wie beim PKW, zu einer Anzeige mit Blutennahme führt.

Ein andere E-Scooter war nicht versichert, die 58jährige Führerin gab an, dass sie nicht wusste, dass die Scooter versichert sein müssen. Hier wird eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Pressestelle



Telefon: 02631-878-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell