POL-PDNR: Diebstahl von Personenkraftwagen

12.2024) im Zeitraum 01:30-04:05 Uhr wurde ein Personenkraftwagen im Maarweg in Rheinbreitbach entwendet.

Der rote Ford Ka war vor der Wohnanschrift verschlossen abgestellt.

Als der Fahrzeugeigentümer nach Hause kam, stellte er die Entwendung des Fahrzeugs fest.

Der Schaden beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag.



Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen werden an die Polizeiinspektion Linz am Rhein erbeten.



