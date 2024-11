POL-PDNR: Diebstahl von Handtasche

Am Donnerstagmittag (31.10.2024, 13:40 Uhr) kam es zum Diebstahl einer Handtasche in der Damentoilette eines Einkaufsgeschäfts an der Anton-Limbach-Straße in Unkel.



Die 85-jährige Geschädigte stellte ihre gelbe Lederumhängetasche auf der Waschablage ab und wusch sich die Hände.

Diesen Moment nutzte eine hinter ihr stehende Täterin aus, nahm die Handtasche an sich und verließ die WC-Räume anschließend.

In der Tasche befand sich neben Schlüsseln und Dokumenten auch eine geringe Menge an Bargeld.



Am Samstagmorgen (02.11.2024) wurde die Handtasche, in einer schwarzen Plastiktüte verpackt, vor der Eingangstür der Postfiliale auf der Kölner Straße in Erpel aufgefunden.

Das Bargeld befand sich nicht mehr in der Handtasche.



Die Polizeiinspektion Linz am Rhein hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Hinweise zur Täterin in der Damentoilette, oder zur Person, welche die Handtasche in Erpel abstellte, werden an die Polizeiinspektion Linz unter der Rufnummer 02644-943-0 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz am Rhein

PK Patrick Jansen



Telefon: 02644-943-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell