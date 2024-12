POL-PDNR: Diebstahl eines Stativs

Im Zeitraum zwischen dem 06.12.07.12.2024, 16:00-12:00 Uhr wurde am Gleisbett gegenüber der Straße Am Hofacker in Rheinbrohl ein sogenannter "Präzisions-Dreifuß" entwendet.

Im Zeitraum zwischen dem 06.12.-07.12.2024, 16:00-12:00 Uhr wurde am Gleisbett gegenüber der Straße Am Hofacker in Rheinbrohl ein sogenannter "Präzisions-Dreifuß" entwendet. Dabei handelt es sich um ein professionelles Stativ, welches für Vermessungsarbeiten verwendet wird.

Das Stativ war über Nacht an der Messörtlichkeit abgestellt worden.



Die Schadenssumme beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.



Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein zu melden.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Linz am Rhein



Am Konvikt 1

53545 Linz am Rhein

Tel.: 02644/943-0

Fax: 02644/943-100

E-Mail: pilinz@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



