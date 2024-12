POL-PDNR: Diebstahl des Kennzeichens AK-BR 338

In der Nacht von Montag, 16.12.2024 auf Dienstag, 17.12.2024 entwendeten unbekannte Täter das hintere Kennzeichen eines Hyundai Tucson.

Das Fahrzeug war vor dem Haus in der Schulstraße in Betzdorf abgestellt.

Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-926-0.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Betzdorf

Peter Schade, PHK



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Telefon: 02741/926-0

Email: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell