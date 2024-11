POL-PDNR: Diebstahl der beiden amtl. Kennzeichen NR-HM 741

Im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Montagmorgen sind an einem PKW Mercedes Benz C200 die beiden amtlichen Kennzeichen NR-HM 741 entwendet worden.



Das Fahrzeug war im Tatzeitraum auf einem Parkplatz im Leyweg in Erpel abgestellt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz

unter der Rufnummer 02644-943-0 zu melden.



