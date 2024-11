POL-PDNR: Brand in einem Ofen der Firma Inno Friction

Aus noch ungeklärter Ursache überhitzte dieser. Der hierdurch entstandene Qualm hat sich über die Rohrleitungen in der Halle verteilt, sodass es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Ein offenes Feuer außerhalb von Ofen und Rohrleitungssystem gab es nicht.



Gegen 06:30 Uhr wurde dann gemeldet, dass es aktuell noch in der Lüftungsanlage brennt. Es wurden weitere Einheiten und spezielle Löschmittel nachgefordert.



Der Brand ist inzwischen gelöscht. Es ist vermutlich Gebäudeschaden im oberen 5-stelligen Bereich entstanden.



Möglicherweise könnt ein technischer Defekt am Ofen vorliegen. Die Kriminalinspektion Betzdorf hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



