POL-PDNR: Brand eines Carports in Feldkirchen

Am späten Samstagabend kam es in Feldkirchen zum Brand eines Carports.

Durch die Feuerwehr konnte das in Vollbrand stehende Holzgebäude zügig gelöscht werden. Aufgrund eines entsprechenden Abstands zum Wohnhaus wurde dieses nicht in Mitleidenschaft gezogen. Dennoch entstand hoher Sachschaden.

Durch Zeugen wurde kurz vor Ausbruch des Brandes gegen 23.30 h gehört, dass ein Pkw mit laufendem Motor vor dem geschädigten Anwesen gestanden hat. Kurz nachdem dieser weggefahren war, wurde der Brand festgestellt. Weitere Hinweise zu diesem Pkw nimmt die Kriminalpolizei Neuwied (T.: 02631/878-0 oder kineuwied@polizei.rlp.de) entgegen.



