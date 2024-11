POL-PDNR: Brand einer Lagerhalle - Pressenachtragsmeldung zur Pressemeldung des PP Koblenz vom 20.11.2024, 06:40 Uhr

Vor Ort wurde die Meldung durch die eingesetzten Kräfte bestätigt.



Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, wurden durch die Kriminalinspektion Neuwied übernommen und dauern an. Dazu haben bereits am heutigen Morgen Brandursachenermittler die Brandörtlichkeit aufgesucht.



Der Schaden an der Halle sowie an drei, durch den Brand beschädigten LKW-Aufliegern wird derzeit auf einen niedrigen 6-stelligen Betrag geschätzt. Bei dem Brand entstand kein Personenschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

Kriminalinspektion Neuwied

Sachbereich Einsatz



Telefon: 02631-878-0

Email: kineuwied@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell