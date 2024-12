POL-PDNR: Aktuelle Häufung von betrügerischen Anrufen

Hierbei schildern die Betrüger einen Sachverhalt, bei dem vermeintliche Einbrecher festgenommen wurden.



Dabei handelt es sich um Betrugsversuche.



Bitte fallen Sie nicht auf diese betrügerischen Anrufe herein, beenden Sie das Gespräch und informieren Sie ihre örtlich zuständige Dienststelle. Geben Sie keine Informationen zu ihren Vermögenswerten oder ihre persönlichen Verhältnisse.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein

Am Konvikt 1, 53545 Linz/Rhein



Telefon: 026449430



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell